Στην πρώτη του ευκαιρία στον τελικό με τον ΠΑΟΚ ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε 1-1 με σκόρερ τον Φούντα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ και ανάγκασε τους Κρητικούς σε παθητικό ρόλο, όμως η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» στην πρώτη της ολοκληρωμένη επίθεση.

Στο 33' ο Σενγκέλια έφυγε στην πλάτη του Μπάμπα, γύρισε συρτά και παράλληλα την μπάλα, ο Φούντας σούταρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός πλάσαρε τον Τσιφτσή για το 1-1, βάζοντας... φωτιά στην εξέδρα των Ομιλιτών.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ σκόραρε για 9η φορά σε 30 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.