ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (τελικός): Ο Φούντας ισοφάρισε και έβαλε... φωτιά στο πέταλο των Ομιλιτών
Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ και ανάγκασε τους Κρητικούς σε παθητικό ρόλο, όμως η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» στην πρώτη της ολοκληρωμένη επίθεση.
Στο 33' ο Σενγκέλια έφυγε στην πλάτη του Μπάμπα, γύρισε συρτά και παράλληλα την μπάλα, ο Φούντας σούταρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός πλάσαρε τον Τσιφτσή για το 1-1, βάζοντας... φωτιά στην εξέδρα των Ομιλιτών.
Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ σκόραρε για 9η φορά σε 30 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν.
