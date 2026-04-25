Φίλοι του ΟΦΗ εναπόθεσαν στεφάνια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ρίγη συγκίνησης στο Πανθεσσαλικό. Οπαδοί του ΟΦΗ με στεφάνια στα χέρια κατευθύνθηκαν από την εξέδρα τους σ' αυτή των φίλων του ΠΑΟΚ και άφησαν στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών του Δικεφάλου, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αλλά και για τον Κλεομένη, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Οι Θεσσαλονικείς καταχειροκρότησαν τους Κρητικούς κι εντός γηπέδου το κλίμα είναι ανάλογο με αυτό που παρατηρήθηκε από το πρωί του Σαββάτου σε κάθε δρόμο του Βόλου.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ να βολτάρουν παρέα.

Στο παιχνίδι, παράλληλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια, για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, τον Κλεομένη, τον Μιρτσέα Λουτσεσκου και τον Παύλο Σαββίδη.

Ο ΠΑΟΚ το ζήτησε από την ΕΠΟ και δεν υπήρξε φυσικά κάποια αντίρρηση.