Η ώρα για την ανάδειξη του φετινού Κυπελλούχου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο έφτασε, καθώς απόψε (25/4) θα λάβει χώρα ο 82ος τελικός του θεσμού.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν την κούπα για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια ιστορίας τους και τους Κρητικούς να καταφέρουν ότι δεν έκαναν την περσινή σεζόν, όταν έχασαν το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό.

Η σέντρα του αγώνα θα γίνει στις 20:30 και η απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1.