Με έμφαση στην τακτική ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβρία ο ΠΑΟΚ πριν το ταξίδι για τον τελικό, με το βλέμμα πλέον στο pre game της Παρασκευής (24/4).

Λίγο πριν αναχωρήσει για τον Βόλο, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ δούλεψε στη Νέα Μεσημβρία με φόντο τον τελικό Κυπέλλου.

Η προπόνηση είχε καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα, με έμφαση στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης απέναντι στον ΟΦΗ, ενώ στο πρόγραμμα υπήρξε και οικογενειακό δίτερμα.

Εκτός προπόνησης έμειναν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον τελικό στο Πανθεσσαλικό. .

Η αποστολή του «Δικεφάλου» αναχωρεί το απόγευμα για τον Βόλο, όπου και θα μεταφερθεί πλέον το κέντρο βάρους της προετοιμασίας. Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει την τελευταία προπόνηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα είναι ανοιχτή για τα πρώτα 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα, στις 18:45, θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ, με τον ΠΑΟΚ να εκπροσωπείται από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.