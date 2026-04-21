Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ανέβασε story από το ταξίδι του για Ελλάδα ενόψει του τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όπως ήταν απόλυτα αναμενόμενο ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του Χρήστου Κόντη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως όλα αυτά τα χρόνια φωνάζει «παρών» σε κάθε μεγάλη στιγμή του Ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ,o οποίος έχει ως «βάση» το Σικάγο, ανέβασε story από το ταξίδι του για Ελλάδα, μέσα από το αεροπλάνο, το οποίο «συνόδευσε» με ελληνικές σημαίες και το τραγούδι των DJ Khaled και Drake «Greece».

Θυμίζουμε πως η αποστολή των Κρητικών θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο για τον Βόλο στις 11:30 το πρωί και φυσικά στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας θα είναι και ο Μιχάλης Μπούσης, ώστε να στηρίξει τους παίκτες του στο ιστορικό «ραντεβού» της 25ης Απριλίου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

