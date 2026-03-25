Μέσα σε διάστημα 24 ωρών 4.200 φίλοι του ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η διάθεση των εισιτηρίων του ΟΦΗ για τον τελικό της 25ης Απριλίου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς ήδη έχει «φύγει» το μεγαλύτερο μέρος από τα διαθέσιμα «μαγικά χαρτάκια».

Μέσα στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του τελικού έχουν ήδη αγοραστεί περισσότερα από 3.600 «κομμάτια», χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα περίπου 600 «προκρατημένα» από τους επιβάτες των τριών τσάρτερ. Συνεπώς συνολικά περίπου 4.200 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους για τον Βόλο.

Με δεδομένο ότι οι θύρες 3-4 και 6-7, αθροιστικής χωρητικότητας 15.00 θέσεων διαχειρίζονται απο τις Λέσχες φίλων ΟΦΗ. Αυτή τη στιγμή είναι sold out όλες οι υπόλοιπες θύρες στο κάτω διάζωμα, καθώς και οι θύρες 14, 17, ενώ η θύρα 13 προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Οι Ομιλίτες που θέλουν να βρεθούν στο... ραντεβού με την ιστορία της 25ης Απριλίου θα πρέπει άμεσα να απευθύνονται στις Λέσχες φίλων ΟΦΗ, για τα εισιτήρια στο πέτελο, είτε να αγοράζουν τα εναπομείναντα εισιτήρια στο πάνω διάζωμα.

Φυσικά, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μέχρι τις 10 Απριλίου θα πρέπει να έχουν πουληθεί το λιγότερο 6.500 εισιτήρια για να ανοίξουν οι θύρες 53-54 - 55-56 και να μη... μεταφερθούν έξτρα 1.100 εισιτήρια στον ΠΑΟΚ.