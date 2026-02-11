ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Την μνήμη των 7 αετόπουλων τίμησαν οι «πράσινοι» (vid)
Με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται και η ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Ένας αγώνας στον οποίο η συγκίνηση έκανε για τα καλά την εμφάνισή της πριν την πρώτη σέντρα. Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τα 7 αετόπουλα που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία πηγαίνοντας Γαλλία για να δουν το ματς της αγαπημένης τους ομάδας με την Λιόν.
Οι «πράσινοι» πήγαν στο μέρος της Θύρας 4 και κατέθεσαν στεφάνι με τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές άφησαν ένα λουλούδι με τον κόσμο να χειροκροτεί.
