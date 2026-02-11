Πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατέθεσαν στεφάνι και λουλούδια στην μνήμη των 7 αετόπουλων που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται και η ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Ένας αγώνας στον οποίο η συγκίνηση έκανε για τα καλά την εμφάνισή της πριν την πρώτη σέντρα. Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τα 7 αετόπουλα που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία πηγαίνοντας Γαλλία για να δουν το ματς της αγαπημένης τους ομάδας με την Λιόν.

Οι «πράσινοι» πήγαν στο μέρος της Θύρας 4 και κατέθεσαν στεφάνι με τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές άφησαν ένα λουλούδι με τον κόσμο να χειροκροτεί.