Ο ΠΑΟΚ μοιράστηκε στα social media του όσα δεν είδαμε από την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδος, έληξε με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλούζες με τα ονόματα των θυμάτων του τροχαίου στη Ρουμανία, ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Οι Θεσσαλονικείς δημοσίευσαν την παρακάμερα από την αναμέτρηση, με όλα όσα δεν είδαμε από το παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Από τις αντιδράσεις των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το εύστοχο πέναλτι του Γιακουμάκη στο 66', μέχρι τα πανό από τη μερίδα φιλάθλων του Δικεφάλου που είχαν βρεθεί στο γήπεδο.