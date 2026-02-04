Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Λεωφόρο 1-0 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου κι έχει το προβάδισμα για την πρόκριση, στη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 11 του μήνα στην Τούμπα.

Στις δηλώσεις του ματς μετά το ματς ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου, ήταν ασφαλώς ικανοποιημένος για το προβάδισμα που απέκτησε η ομάδα του, αλλά έστειλε μήνυμα για τη ρεβάνς, τονίζοντας ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ήταν τα πρώτα 90 λεπτά από μία διπλή μάχη. Νομίζω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, ίσως το σκορ μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο, βάσει των ευκαιριών που κάναμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο με τις μακρινές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο, ωστόσο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο.

Είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις, τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, σε μία φανταστική ατμόσφαιρα, όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας».