Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Λαφόν νίκησε τον Πέλκα σε τετ α τετ
Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Στο 36' ο Ζίβκοβιτς έκανε τρομερή πάσα, αλλά ο Οζντόεφ μόνος του με τον Λαφόν άνοιξε το κοντρόλ και μπλόκαρε ο Ιβοριανός τερματοφύλακας.
Στο 44' έχασε τεράστια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Ο Τσέριν έκανε αδύναμη πάσα, ο Πέλκας πήρε κι απέφυγε τον Γεντβάι, βγήκε τετ α τετ με τον Λαφόν κι αποφάσισε να σκάψει τη μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, όμως, δεν έπεσε και κατάφερε να σώσει τον Παναθηναϊκό.
