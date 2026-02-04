Ο Πέλκας νικήθηκε από τον Λαφόν σε τετ α τετ.

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Στο 36' ο Ζίβκοβιτς έκανε τρομερή πάσα, αλλά ο Οζντόεφ μόνος του με τον Λαφόν άνοιξε το κοντρόλ και μπλόκαρε ο Ιβοριανός τερματοφύλακας.

Στο 44' έχασε τεράστια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Ο Τσέριν έκανε αδύναμη πάσα, ο Πέλκας πήρε κι απέφυγε τον Γεντβάι, βγήκε τετ α τετ με τον Λαφόν κι αποφάσισε να σκάψει τη μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, όμως, δεν έπεσε και κατάφερε να σώσει τον Παναθηναϊκό.