Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Μύθου αστόχησε σε τετ α τετ με τον Λαφόν
Ο Μύθου πλησίασε στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ, αλλά πλάσαρε άστοχα απέναντι στον Λαφόν.
Ο ΠΑΟΚ στο 26' είχε μία ακόμα καλή στιγμή στο ματς με τον Παναθηναϊκό.
Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ από το λάθος του Ζαρουρί, ο Πέλκας έβγαλε τετ α τετ τον Μύθου, ο οποίος από πλάγια δεξιά έσκαψε πάνω από τον Λαφόν, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.
Η ευκαιρία του Μύθου
@Photo credits: eurokinissi
