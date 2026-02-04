Ο Μύθου πλησίασε στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ, αλλά πλάσαρε άστοχα απέναντι στον Λαφόν.

Ο ΠΑΟΚ στο 26' είχε μία ακόμα καλή στιγμή στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ από το λάθος του Ζαρουρί, ο Πέλκας έβγαλε τετ α τετ τον Μύθου, ο οποίος από πλάγια δεξιά έσκαψε πάνω από τον Λαφόν, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η ευκαιρία του Μύθου