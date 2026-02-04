Ο ΠΑΟΚ τίμησε την συμπλήρωση 118 χρόνων από την ίδρυση του Παναθηναϊκού, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δίνει πλακέτα στον Τάσο Μπακασέτα.

Στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ οι παίκτες των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν τα ονόματα των 7 αετόπουλων που έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία και τους ενός που μαθαίνοντας το τραγικό αυτό νέο πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

Ξεχωριστή επίσης ήταν η κίνηση που έκαναν οι «ασπρόμαυροι». Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» την Τρίτη έκλεισαν 118 χρόνια από την ίδρυσή τους με τους Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να δίνει πλακέτα στον αρχηγό του «τριφυλλιού» Τάσο Μπακασέτα που έγραφε τα 118 χρόνια και είχε φωτογραφίες από ματς μεταξύ των δύο ομάδων.