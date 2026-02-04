Οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των οκτώ οπαδών του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ πενθεί για οκτώ οπαδούς του. Τους επτά που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και τον έναν στη Λάρισα που πέθανε από ανακοπή, όταν έμαθε την τραγική είδηση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρωτοβουλία και οι παίκτες του μαζί μ' αυτούς του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των οκτώ οπαδών. Φόρεσαν μπλουζάκια με τα ονόματά τους και μαζί αγκαλιάστηκαν πριν τη σέντρα του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Κλίμα συγκίνησης στη Λεωφόρο με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και τους διαιτητές να εισέρχονται στο γήπεδο με μπλουζάκια που αναγράφουν τα ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός».

Στις εξέδρες της Λεωφόρου, παράλληλα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ανάρτησαν πανό στο οποίο αναφερόταν: «Καλό ταξίδι στα παιδιά του ΠΑΟΚ».

