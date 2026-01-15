Ο Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση με νόημα μετά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ με 2-0 και τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το βράδυ της Τετάρτης (14/01) το «Γ. Καραϊσκάκης» τα πράγματα να μην κύλησαν όπως θα ήθελαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο νοκ άουτ αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αφού η ομάδα τους γνώρισε την ήττα με 2-0 και έμεινε εκτός συνέχειας του θεσμού.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο κόσμος των «ερυθρολεύκων» παρέμεινε μετά την λήξη του χθεσινού αγώνα με τον «δικέφαλο του βορρά» και χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών για την προσπάθεια που κατέβαλαν δείχνοντας πως υπάρχει ένα κλίμα ενότητας μεταξύ του κλαμπ και των οπαδών, που έχει σφυρηλατηθεί από τις πρόσφατες επιτυχίες (κατάκτηση Conference League και νταμπλ).

Στο ίδιο κλίμα το πρωί της Πέμπτης (15/010 ο Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του βάζοντας μία φωτογραφία που δείχνει τους παίκτες του αγκαλιασμένους με φόντο τον κόσμο και στην λεζάντα έγραψε την λέξη οικογένεια.

Θέλησε έτσι να δείξει πως λόγω της ενότητας αυτής που υπάρχει στον οργανισμό, ακόμη και στις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται, ο κόσμος και η ομάδα τις αντιμετωπίζουν ενωμένοι σαν ένα, όπως πρέπει να γίνεται.