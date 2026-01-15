Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την αποστομωτική επικράτηση του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης και απαριθμεί μεγάλες διαφορές των δύο Οργανισμών στη διαχείριση του τελευταίου διαστήματος!

Έγινε το ματς, είδαμε κι αυτό το ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ κέρδισε και πάλι τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο και ήρθε η ώρα να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω όλο αυτό που ζούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο…

Κατ’ αρχάς πρόκειται για ένα ακόμη καθαρό σκορ του ΠΑΟΚ σε ντέρμπι φέτος, για μία ακόμη μεγάλη και άκρως αποστομωτική επικράτηση. Το 0-2 βάσει ευκαιριών είναι άδικο για το σύνολο του Λουτσέσκου που απειλήθηκε σοβαρά από τον Ολυμπιακό ΜΟΝΟ στο 90΄ ενώ έχασε δύο φορές με Ζίβκοβιτς, μία με Μύθου και μία με Κωνσταντέλια πολύ σοβαρές ευκαιρίες για να διαμορφώσει ένα μεγαλύτερο σκορ.

Πολλά από όσα έγιναν χθες στο Φάληρο, εξηγήθηκαν με ακρίβεια στις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα. Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι».

Και όμως… Προσέξτε κάτι: Ήταν ο Κωνστανέλιας σε μεγάλο βράδυ; Έκανε «όργια» ο Τάισον; Πιστεύει κανείς ότι αυτά ήταν τα καλύτερα του Ζίβκοβιτς ή του Μεϊτέ; Όχι βέβαια! Κορυφαίοι του ΠΑΟΚ ήταν οι στόπερ του, χωρίς κανείς βέβαια να εντυπωσιάσει. Ομάδα! Σύνολο που έκανε τα απλά, επέδειξε και πάλι άριστη νοοτροπία ακόμη και όταν υπέφερε και κέρδισε τον αντίπαλο με πολύ-πολύ καθαρό τρόπο, πιστεύοντας απόλυτα σε αυτά που έπρεπε να κάνει!

Να το τονίζουμε κι αυτό! Δεν τους έδωσε δικαίωμα να βγάλουν κιχ… Αυτούς που εδώ και ένα μήνα έχουν αναλωθεί σε κάθε είδους δικαιολογία για να χρησιμοποιούν και σε τέτοιες βραδιές αποτυχίας…

Ο ΠΑΟΚ απέναντι σε άλλοθι και δικαιολογίες

Εδώ για μένα κρίνονται πολλά! Ο ΠΑΟΚ ασχολείται με το κανονικό ποδόσφαιρο και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, όσο οι άλλοι ψάχνουν δικαιολογίες και δίνουν άλλοθι στα αποδυτήριά τους!

Προσέξτε το μεγάλο (χωρίς ειρωνεία) μέγεθος του Ολυμπιακού με τι ασχολείται τον τελευταίο μήνα:

Με τη διαιτησία στο Ολυμπιακός-Κηφισιά (!) εκεί όπου σε αποφάσεις 70-30 υπέρ τους, οι φιλοξενούμενοι απλά πήραν ένα σφύριγμα στο 40΄ και ένα πλάγιο στα τελειώματα…

Με τον Λανουά επειδή τιμώρησε τον Βεργέτη και τον Σιδηρόπουλο!

Με την απουσία του Ελ Κααμπί χωρίς τον οποίο δεν κερδίζουν κανέναν, κι αν μπορούσαν δεν θα έπαιζαν καθόλου και θα ζητούσαν σε όλα τα ματς αναβολή, δείχνοντας στους άλλους παίκτες τους ότι δεν τους υπολογίζουν ιδιαίτερα!

Το δείπνο στην ταβέρνα όπου ούτε καν ποιος φωτογράφησε τους ελάχιστους οι οποίοι εμφανίστηκαν, δεν κατάλαβα.

Με το πώς ΔΕΝ θα παίξουν κόντρα στον Αστέρα γιατί… είναι κουρασμένοι, ή απλά λείπει ο παίκτης-μισή ομάδα…

Με ξένους elite διαιτητές το βράδυ της Κυριακής, όταν ήξεραν ότι δεν γίνεται, τότε που και πάλι ζητούσαν αναβολή! Πάλι αναβολή!

Με τους βετεράνους οι οποίοι ενώ η ΠΑΕ ζητάει elite, εκείνοι κατηγορούν τον elite VAR επειδή στα ματς που έπαιξε τον Ολυμπιακό η ομάδα τους δεν κέρδισε! Μία τόσο αβάσιμη επιχειρηματολογία σε όλα!

Και τώρα; Ποιοι φάνηκαν νάνοι μετά κι από αυτό το 0-2; Ποιοι δημιούργησαν όλο αυτό το διάστημα δικαιολογίες και τεράστια ηττοπάθεια στην ομάδα τους, μένοντας εκτεθειμένοι χθες το βράδυ από την ποδοσφαιρική εξέλιξη; Με τόοσες βουτιές εντός περιοχής…

Τέλος πάντων ο καθένας τη δουλειά του και ο ΠΑΟΚ που κάθε χρόνο με Σαββίδη μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο, με το κανονικό ποδόσφαιρό του και τις αρχές του ως ένας Οργανισμός που παραδίδει μαθήματα διαχείρισης, σε ένα πολύ-πολύ-πολύ-πολύ πιο καθαρό ποδοσφαιρικό περιβάλλον σε σχέση με ότι βιώναμε μέχρι το 2016. Τι σχέση έχει άραγε το 100-0 υπέρ του ενός εκείνα τα χρόνια, σε σχέση με την τωρινή ισορροπία και τα λάθη υπέρ και κατά όλων;

* Να διακόψουμε τη ροή του κειμένου γιατί στην τηλεόραση δείχνουν για 7η φορά ένα ριπλέι από την 12η βουτιά του Ταρέμι. Αλήθεια έχουμε ανησυχήσει αν είναι καλά ο παίκτης που πιο πολύ ήταν πεσμένος στο χορτάρι, παρά όρθιος...

* Κάτι ακόμη ποδοσφαιρικό: Στον αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ που έρχεται, ο Λουτσέσκου θα βρει την ευκαιρία να δείξει στα αποδυτήριά του πόσο πολύ τα πιστεύει! Θα κάνει πολλές αλλαγές και θα βασιστεί σε θεωρητικά αναπληρωματικούς. Είναι η ευκαιρία του και έτσι το αντιμετωπίζει, να επενδύσει στο καλό κλίμα και στη δικαιοσύνη που πρέπει να δείχνεις όταν ηγείσαι ενός συνόλου και διαχειρίζεσαι προσωπικότητες. Αν ο ΠΑΟΚ ζητούσε αναβολή όπως έλεγαν κάποιοι επιπόλαιοι ή όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, απλά θα έστελνε το λάθος μήνυμα στα αποδυτήριά του! Θα έδειχνε στον πάγκο του ότι δεν τον πιστεύει! Μην κάνετε μετά ότι δεν ξέρετε ή δεν καταλαβαίνετε γιατί αυτός ο προπονητής έχει τα καλύτερα γκρουπ και πάντα φθάνει τα ρόστερ του στο απόγειο, τρυπώντας κάθε χρονιά το ταβάνι τους. Κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο ούτε μετριούνται, ούτε αγοράζονται όπως θεωρούν αρκετοί που δεν έχουν ιδέα από χτίσιμο ομάδας!

* Τελικά; Τιμή και δόξα στον Καμαρά που δεν πήγε να πάρει την μπάλα με τη Μαρκό και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με αυτόν τον Ολυμπιακό και απέφυγε τον σπουδαίο Λεβαδειακό στον δρόμο για τον τελικό;