Μπούσης: Το μήνυμα του για τη θριαμβευτική πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ
Η βραδιά ανήκει στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί επικράτησαν της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 1-0 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου κόντρα στο Λεβαδειακό θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τελικό τους επί ημερών του Μιχάλη Μπούση.
Ο διοικητικός ηγέτης του Ομίλου, Μιχάλης Μπούσης, με stories του στο Instragram εξέφρασε την περηφάνεια του για την τεράστια επιτυχία της ομάδας του Χρήστου Κόντη.
«Τόσο περήφανος για όλους. ΟΦΗ, ΟΦΗ, ΟΦΗ», έγραφε η πρώτη ανάρτηση με φωτογραφία από τον πίνακα του σκορ στην OPAP Arena, ενώ στο δεύτερο story του έγραψε: «Ο αγώνας συνεχίζεται».
