Ο Παύλος Παντελίδης έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, λίγες ημέρες μετά τη «μετακίνηση» του από την Κηφισιά, καθώς ήταν βασικός στη νίκη - πρόκριση επί του Άρη. Ο Έλληνας εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και μίλησε τόσο για το συναίσθημα του να αγωνίζεται στο Τριφύλλι όσο και για τον... παρτενέρ του, Ανδρέα Τεττέη.

Για το ντεμπούτο του: «Μοναδικό συναίσθημα το ντεμπούτο με αυτή τη φανέλα. Περιμένουμε και άλλο κόσμο στο γήπεδο. Πήγα να συγκινηθώ από τη θερμή υποδοχή που μου έκαναν. Το γήπεδο μπορεί να γεμίσει. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι μεγάλος. Πιστεύω να ζήσω τέτοιες στιγμές και με γεμάτο γήπεδο. Μοναδικό συναίσθημα να φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού».

Για το ματς: «Ήμασταν κυρίαρχοι, η καλύτερη ομάδα, αξίζαμε την πρόκριση και την πήραμε. Η ταχύτητα που φέρνω και εγώ και ο Ανδρέας είναι από τα δυνατά μας σημεία, αλλά θεωρώ ότι δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο».

Για τη φιλία του με τον Τεττέη: «Έτσι είναι οι φιλίες, αρχίσαμε μαζί, συνεχίζουμε μαζί. Είμαστε καλοί φίλοι εντός κι εκτός γηπέδων, ξέρουμε τι κινήσεις θα κάνει ο άλλος».

Για την επιστροφή του: «Είναι ξανά ένα μοναδικό συναίσθημα. Δεν περίμενα ότι θα βρεθώ ξανά εδώ. Αυτό που μπορώ να κάνω – και κάνω μια ζωή – είναι να δίνω το 100%. Έχω πολύ μεγάλα όνειρα στο ποδόσφαιρο και ένα από αυτά ήταν να βρεθώ ξανά σε έναν μεγάλο σύλλογο της Ελλάδας. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η επιστροφή μου στον Παναθηναϊκό είναι σίγουρα μια συγκινητική στιγμή.

Θυμάμαι πώς ήμουν πριν από έξι χρόνια, όταν ήμουν ξανά εδώ. Μακάρι να πετύχω πολλά με αυτή την ομάδα. Πρέπει όμως να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι. Είμαστε ακόμα μακριά από τους στόχους μας, χρειάζεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και την Κυριακή έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, που μπορεί να μας οδηγήσει στα Play Οffs».