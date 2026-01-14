O Λίντσεϊ Ρόουζ έκανε δεύτερο πέναλτι στο δεύτερο μέρος του Παναθηναϊκός - Άρης και ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε το τρίτο χατ τρικ της καριέρας του.

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Άρη, καθώς πέτυχε το πρώτο χατ τρικ του με τα πράσινα και δεύτερο της καριέρας του.

Στο 64 λεπτό ο Ολλανδός VAR κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου να εξετάσει μαρκάρισμα του Λίντσεϊ Ρόουζ στον Αχμέντ Τουμπά και ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο στόπερ του Άρη είχε κάνει και το πέναλτι στον Σφιντέρσκι στο 52ο λεπτό για το 2-0.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού και της Εθνικής ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 μέτρα και νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 3-0.

O Μπακασέτας είχε κάνει το πρώτο του χατ τρικ στις 12 Μαρτίου του 2016 σε νίκη του Πανιωνίου επί της Ξάνθης με 3-0.