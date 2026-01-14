Λουτσέσκου: «Κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση και η αποτελεσματικότητα» (vid)

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε πως η πρόκριση της ομάδας του κρίθηκε στο πνεύμα, στην αυτοπεποίθηση και στην αποτελεσματικότητα.

Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Μύθου στο 7' και του Οζντόεφ στο 15' κατάφερε να περάσει από το Καραϊσκάκης επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-0 και παίρνοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ είπε: «Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μια πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να συνεχίσει να είναι νικήτρια».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους του ανέφερε: «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ».