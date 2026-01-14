Λουτσέσκου: «Κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση και η αποτελεσματικότητα» (vid)
Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Μύθου στο 7' και του Οζντόεφ στο 15' κατάφερε να περάσει από το Καραϊσκάκης επικρατώντας του Ολυμπιακού με 2-0 και παίρνοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων», Ραζβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι που κέρδισε το πνεύμα της ομάδας, η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα και το μυαλό των παικτών. Ελέγξαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο, αρχίσαμε πολύ καλά, βάλαμε δύο γκολ και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έχοντας και κάποιες καλές ευκαιρίες στο τρανζίσιον. Ο Ολυμπιακός είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία 4-5 λεπτά».
Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ είπε: «Όλοι οι παίκτες έχουν συμμετοχή, δημιουργούν μια πολύ καλή χημεία και ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να δώσει τα πάντα. Γι’ αυτό μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που έχουμε με τραυματισμούς ή με την ίωση που έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα για να συνεχίσει να είναι νικήτρια».
Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλους τους στόχους του ανέφερε: «Το πρόγραμμά μας ήταν πιο δύσκολο από κάθε άλλη ομάδα, αλλά είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό δείχνει ότι η ομάδα έχει μαχητικό πνεύμα και δεν τα παρατά ποτέ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.