Μια ανάσα από το να μειώσει σε 1-2 και να δώσει έστω και μικρό ενδιαφέρον στις υπόλοιπες καθυστερήσεις του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο 90+1' ο Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα ο Ταρέμι βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ με τον Τσιφτσή να διώχνει με τα πόδια. Η μπάλα πήγε στον Ποντένσε που από το ύψος του πέναλτι και ανενόχλητος έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στην μεγαλύτερη ευκαιρία των «ερυθρολεύκων».