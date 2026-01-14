Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Μεγάλη ευκαιρία του Ποντένσε για να μειώσει το σκορ (vid)
Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει σε 2-1 με τον Ποντένσε ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι να στέλνει τη μπάλα άουτ.
Μια ανάσα από το να μειώσει σε 1-2 και να δώσει έστω και μικρό ενδιαφέρον στις υπόλοιπες καθυστερήσεις του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο 90+1' ο Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα ο Ταρέμι βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ με τον Τσιφτσή να διώχνει με τα πόδια. Η μπάλα πήγε στον Ποντένσε που από το ύψος του πέναλτι και ανενόχλητος έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στην μεγαλύτερη ευκαιρία των «ερυθρολεύκων».
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.