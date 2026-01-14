Μάνταλος: «Μας πονάει ο αποκλεισμός, μας έχει επηρεάσει η διακοπή»

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος αναφέρθηκε στον οδυνηρό αποκλεισμό από τον ΟΦΗ και στην αντίδραση που πρέπει να βγάλει η Ένωση.

Μιλώντας στην Cosmote TV μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ, ο Πέτρος Μάνταλος τόνισε πως είναι κάτι που πονάει την ομάδα και σχολίασε πως πρέπει να υπάρξει άμεσα αντίδραση καθώς έρχονται σημαντικά ματς μπροστά, αρχής γενομένης την ερχόμενη Κυριακή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Όσα είπε ο Πέτρος Μάνταλος στην Cosmote TV

«Δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Είναι ένας αποκλεισμός που μας πονάει, το Κύπελλο μάς ενδιέφερε, θέλαμε να φτάσουμε στον τελικό. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε. Δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, φάνηκε στα δύο αυτά παιχνίδια. Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό, όσο κι αν πονάει, γιατί έρχονται πολλά μεγάλα παιχνίδια, αρχής γενομένης από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό», ανέφερε αρχικά.

Όσο για το τι φταίει τόνισε: «Πολλά μπορούμε να πούμε για το τι φταίει. Σίγουρα μας έχει επηρεάσει η διακοπή και πρέπει να δουλέψουμε για να φτάσουμε στο σημείο που ήμασταν πριν τις γιορτές, γιατί έρχονται σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να είμαστε εκεί».