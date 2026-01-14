Στο 52ο λεπτό ο Τσιφτσής έβγαλε φοβερά την σουτάρα του Μουζακίτη στον αγώνα του φαληρικού γηπέδου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Εξαιρετικός Τσιφτσής για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό για το Κύπελλο. Σε εκείνο το σημείο (στο 52ο λεπτό) έπειτα από ένα φάουλ ο Μουζακίτης έκανε σουτάρα που έβγαλε πολύ δύσκολα ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.