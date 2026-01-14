Στο 9ο λεπτό οι Ερυθρόλευκοι ζήτησαν πέναλτι για χτύπημα του Κωνσταντέλια πάνω στον Γκαρθία με τον Τσακαλίδη να θεωρεί ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε έντονα για παράβαση - πέναλτι πάνω στον Γκαρθία στο 9ο λεπτό. Οι Πειραιώτες ζήτησαν πέναλτι για χτύπημα του Κωνσταντέλια στον Ισπανό χαφ. Ο Τσακαλίδης αρχικά φάνηκε ότι θα έδινε την παράβαση αλλά τελικώς έκρινε πώς το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί.