Παπαδόπουλος: «Τα παιδιά έχουν κάνει περήφανη την πόλη, θα είναι κάτι απίθανο αν πάμε τελικό»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος έπλεξηε το εγκώμιο των παικτών λέγοντας μεταξύ άλλων πως έχουν κάνει περήφανη την πόλη και τόνισε πως θα είναι κάτι απίθανο αν οι Βοιωτοί καταφέρουν να περάσουν στον τελικό.

Με εξαιρετικό φάουλ του Μάγκνουσον στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και τέρμα του Μπάλτσι σε αυτές του δευτέρου, ο Λεβαδειακός επικράτησε με 2-0 της Κηφισιάς και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΑΕΚ – ΟΦΗ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είναι ένα δύσκολο βήμα να πάμε στον τελικό, αλλά και εδώ που φτάσαμε ήταν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στη League Phase είχαμε δύσκολους αντιπάλους και καταφέραμε να φτάσουμε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν πολύ αργό, κάτι που δεν μας βολεύει αυτός ο ρυθμός. γιατί μας αρέσει να παίζουμε πιο γρήγορα.

Το πρώτο γκολ μας έδιωξε το άγχος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μας κατέβαλε, γιατί τα συναισθήματα τω παικτών μου παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Κινδυνέψαμε μόνο σε μία φάση, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν κάνει περήφανη την πόλη και τους δικούς τους ανθρώπους που τους αγαπάνε. Μένει ένα ακόμα δύσκολο βήμα, αλλά θα το παλέψουμε και θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητες μας, για να φτάσουμε στον τελικό που θα είναι κάτι απίθανο. Είναι σημαντικό που βρισκόμαστε στα ημιτελικά μετά από 41 χρόνια.

Θέλω να αναφερθώ και στον Γιώργο Κάτρη που ήταν το τελευταίο παιχνίδι μαζί μας και θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα και εκεί που θα πάει να τον προσέχουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να είναι στην Εθνική Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικό είναι να απολαμβάνουν το παιχνίδι και να μην έχουν κανένα άγχος».