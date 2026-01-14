Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για τον ΠΑΟΚ με Τζολάκη βασικό
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ σε έναν αγώνα που έχει ξεχωριστή αξία για εκείνον. Είναι ο αγώνας Νο100 για τον Βάσκο στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Βασικός και ο Τζολάκης και ο Γκαρθία καθώς και ο Ταρέμι.
Η διάταξη των Πειραιωτών για τον μονό προημιτελικό αυτόν αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη, Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι και άκρα με Ζέλσον και Γιαζίτζι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Βέζο, Ροντινέϊ, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μπότης και Μάνσα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.