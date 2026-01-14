Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον σπουδαίο αγώνα του Καραϊσκάκη με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ σε έναν αγώνα που έχει ξεχωριστή αξία για εκείνον. Είναι ο αγώνας Νο100 για τον Βάσκο στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Βασικός και ο Τζολάκης και ο Γκαρθία καθώς και ο Ταρέμι.

Η διάταξη των Πειραιωτών για τον μονό προημιτελικό αυτόν αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη, Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι και άκρα με Ζέλσον και Γιαζίτζι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Βέζο, Ροντινέϊ, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μπότης και Μάνσα.