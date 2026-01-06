Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την πρόκριση θρίλερ του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί στο ματς με τον Ατρόμητο, αλλά έμεινε στο 1-1 και πήγε στα πέναλτι, όπου πήρε πρόκριση θρίλερ.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου μετά το ματς δεν έκρυψε ότι τρελάθηκε με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Μίλησε επίσης για τους Μοναστηρλή, Ζαφείρη και Γερεμέγεφ.

Για το παιχνίδι: «Δεν μπορώ να πω για δυσκολία στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε 8 καθαρές ευκαιρίες και τελειώναμε λες και κάνουμε πλάκα! Η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, τι παραπάνω μπορούσαμε να κάνουμε; Μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Χωρίς υπερβολή, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει 5-1!».

Για τον Μοναστηρλή: «Κάποιες φορές έρχονται ευκαιρίες και εκείνος την άρπαξε. Έδωσε αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα. Είναι μια βραδιά που ήταν ήρωας για εμάς και θα την θυμάται για όλη την ζωή του».

Για τον Γερεμέγεφ: «Αν και έχει να αγωνιστεί για μεγάλο διάστημα, είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση του. Θα βελτιωθεί στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έχει ποιότητα και θα βοηθήσει την ομάδα».

Για τον Ζαφείρη: «Θα χρειαστεί χρόνο για να βρει χημεία. Μας δίνει ένταση και επιθετικότητα. Είναι ένας κορυφαίος παίκτης και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».