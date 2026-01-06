Λέτο: «Μετά από μια μεγάλη ισοπαλία με τον Ολυμπιακό συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο και του Λαζάρ Αμανί, στην κάμερα της Cosmote TV, μετά τη νίκη - πρόκριση της Κηφισιάς στο Βόλο.

Ακόμα μια στιγμή - ορόσημο για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, για πρώτη φορά στην ιστορία του κλαμπ.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην ετοιμότητα των παικτών του, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία του ρυθμού των ποδοσφαιριστών του.

«Το γνωρίζουμε ότι είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε τον σύλλογο στα προημιτελικά του θεσμού. Είναι κάτι που βλέπεις από την δουλειά που γίνεται, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, αλλά και αυτά στον πάγκο ήταν έτοιμοι να δώσουν το 100%, όπως κάνουν κάθε φορά.

Μετά από μια μεγάλη ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό που είναι κάτι δύσκολο ύστερα από μια διακοπή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου το αξίζουν στο 100%», ανέφερε ο Αργεντινός τεχνικός.

Αμανί: «Μπήκαμε με mentality πρόκρισης, ξέραμε το ιστορικό υπόβαθρο»

Από την πλευρά του ο «χρυσός» σκόρερ της αναμέτρησης, Λαζάρ Αμανί, στις δηλώσεις του στάθηκε στο mentality της ομάδας και στο ιστορικό υπόβαθρο της πρόκρισης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος επειδή είναι το πρώτο μου γκολ για το 2026. Είμαι ακόμα πιο χαρούμενος επειδή συνδυάσαμε το γκολ με την πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Μπήκαμε με το mentality πρόκρισης και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που πετύχαμε μαζί με τους συμπαίκτες μου.

Το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος αλλά θέλαμε πολύ αυτήν την πρόκριση. Ξέραμε τη σημασία της και το ιστορικό της υπόβαθρο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι επειδή ξέραμε πως η νίκη θα μας έδινε περισσότερη αυτοπεποίθηση και ενέργεια, για τη συνέχεια της σεζόν», είπε ο Ιβοριανός χαφ.