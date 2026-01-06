Με απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, τον 22χρονο Μοναστηρλή και τον Γερεμέγεφ να κάνουν ντεμπούτο, ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται απέναντι στον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ατρόμητος, σε μια νοκ άουτ αναμέτρηση για την ενδιάμεση φάση (playoffs) της διοργάνωσης, που δίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Χωρίς περιθώρια και χωρίς… δεύτερη σκέψη, καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, δεν υπάρχει παράταση και το παιχνίδι οδηγείται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παζλ απουσιών. Πέρα από τις γνωστές απουσίες των Πέλκα, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Παβλένκα, προέκυψαν και δύο απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, με τους Αντώνη Τσιφτσή και Ανέστη Μύθου να τίθενται εκτός λόγω ίωσης.

Αυτό το ντόμινο εξελίξεων φέρνει κάτω από τα δοκάρια, για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι της πρώτης ομάδας, τον Δημήτρη Μοναστηρλή. Ο 22χρονος, γεννημένος στις 22 Μαρτίου 2004, ύψους 1.92μ. ταλαντούχος γκολκίπερ, αποτελεί «προϊόν» των Ακαδημιών του συλλόγου, έχει αγωνιστεί σε όλες τις αναπτυξιακές ομάδες του ΠΑΟΚ, διαθέτει συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β’ στη Super League 2 και είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Ο κανονισμός που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία γηγενή ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα τον φέρνει μπροστά στην πρώτη πραγματικά δύσκολη αποστολή της καριέρας του: να υπερασπιστεί την εστία του Δικεφάλου σε ένα παιχνίδι «όλα ή τίποτα»!

Με αυτά τα δεδομένα, ο Λουτσέσκου καταλήγει σε μια ενδεκάδα που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα, με στόχο την πρόκριση και όχι απλώς τη διαχείριση του αγώνα. Με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να μένει εκτός αποστολής, λόγω καρτών.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γερεμέγεφ.