Άρης - Παναιτωλικός: Μία αγκαλιά οι παίκτες των «κιτρίνων» με τον Χιμένεθ μετά το 1-0 (vid)
Μία σπουδαία κίνηση έκαναν οι παίκτες του Άρη μετά το 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για τα play off του Κυπέλλου Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, ο Μισέουι έκανε τη σέντρα, ο Μορόν με δύσκολη και εντυπωσιακή κεφαλιά νίκησε τον Ζίβκοβιτς στο 30ο λεπτό και στη συνέχεια εκείνος και οι συμπαίκτες του έκαναν μία όμορφη ενέργεια.
Συγκεκριμένα, όλοι πήγαν πάνω στον Μανόλο Χιμένεθ και τον πήραν αγκαλιά, δείχνοντας την στήριξη στο πρόσωπο του και πανηγύρισαν με αυτό τον τρόπο το 1-0 της αναμέτρησης.
