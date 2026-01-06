Μετά το γκολ του Μορόν για το 1-0 του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό, όλοι οι παίκτες πήγαν στον Μανόλο Χιμένεθ.

Μία σπουδαία κίνηση έκαναν οι παίκτες του Άρη μετά το 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για τα play off του Κυπέλλου Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, ο Μισέουι έκανε τη σέντρα, ο Μορόν με δύσκολη και εντυπωσιακή κεφαλιά νίκησε τον Ζίβκοβιτς στο 30ο λεπτό και στη συνέχεια εκείνος και οι συμπαίκτες του έκαναν μία όμορφη ενέργεια.

Συγκεκριμένα, όλοι πήγαν πάνω στον Μανόλο Χιμένεθ και τον πήραν αγκαλιά, δείχνοντας την στήριξη στο πρόσωπο του και πανηγύρισαν με αυτό τον τρόπο το 1-0 της αναμέτρησης.