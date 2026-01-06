Άρης: Με Μισεουί η 11αδα απέναντι στον Παναιτωλικό!
Αναμφίβολα πρόκειται για έκπληξη δεδομένου του περιορισμένου ρόλου αλλά και χρόνου συμμετοχής του Ολλανδού μεσοεπιθετικού στους αγώνες που προηγήθηκαν. Για την ακρίβεια, ο Μισεουί θα αγωνιστεί μπροστά από τους Μόντσου-Ράτσιτς οι οποίοι είναι οι δύο κεντρικοί μέσοι. Στα επιθετικά άκρα θα παίξουν οι Παναγίδης, Πέρεθ και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.
Στην αμυντική τετράδα, επιστρέφει ο Φαμπιάνο Λέισμαν συνθέτοντας δίδυμο με τον Λίντσεϊ Ροζ καθώς οι Τεχέρο, Φαντιγκά θα είναι στα άκρα και ο Γιώργος Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Πέδρο Άλβαρο καθώς προσβλήθηκε από γαστρεντερίτιδα και ο Κώστας Γαλανόπουλος ο οποίος έχει ένα χτύπημα στον αστράγαλο.
