Ο Μανόλο Χιμένεθ επιφύλαξε έκπληξη για τον νοκ άουτ αγώνα (15:00) με τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς ο Γκαμπριέλ Μισεουί είναι στην αρχική 11αδα!

Αναμφίβολα πρόκειται για έκπληξη δεδομένου του περιορισμένου ρόλου αλλά και χρόνου συμμετοχής του Ολλανδού μεσοεπιθετικού στους αγώνες που προηγήθηκαν. Για την ακρίβεια, ο Μισεουί θα αγωνιστεί μπροστά από τους Μόντσου-Ράτσιτς οι οποίοι είναι οι δύο κεντρικοί μέσοι. Στα επιθετικά άκρα θα παίξουν οι Παναγίδης, Πέρεθ και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Στην αμυντική τετράδα, επιστρέφει ο Φαμπιάνο Λέισμαν συνθέτοντας δίδυμο με τον Λίντσεϊ Ροζ καθώς οι Τεχέρο, Φαντιγκά θα είναι στα άκρα και ο Γιώργος Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Πέδρο Άλβαρο καθώς προσβλήθηκε από γαστρεντερίτιδα και ο Κώστας Γαλανόπουλος ο οποίος έχει ένα χτύπημα στον αστράγαλο.