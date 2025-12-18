Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών. Αυτά είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν.

Διενεργήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Γυναικών. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν τα τέσσερα ζευγάρια που θα δούμε στη φάση των «8» του θεσμού.

Συγκεκριμένα, ο Βόλος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η ΡΕΑ θα βρεθεί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, η Μύκονος θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Οδυσσέας Μοσχάτου θα αναμετρηθεί με την Αγία Παρασκευή.

Όπως προβλέπει η προκήρυξη, οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα είναι διπλοί. Οι πρώτες αναμετρήσεις έχουν οριστεί να διεξαχθούν στις 14 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν στις 28 Ιανουαρίου 2026, όπου και θα κριθούν τα εισιτήρια για την ημιτελική φάση του θεσμού.

Την κλήρωση διενήργησαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Παναγιώτης Καρράς, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαίρου Γυναικών, Αντώνης Κιουρεξίδης, καθώς και το μέλος της Επιτροπής, Αριστέα Ρόμπολα.