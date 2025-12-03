Ο Ντουντού άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Χιμένεθ, ειρωνικά, ζήτησε... VAR.

Ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ πήρε προβάδισμα στο δεύτερο μέρος του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη στο γκολ του Ντουντού.

Στο 47ο λεπτό οι γηπεδούχοι «ξεδίπλωσαν» υπέροχη αντεπίθεση, καθώς Πέρεθ - Γένσεν «έκρυψαν» την μπάλα, ο πρώτος γύρισε την μπάλα και ο Ντουντού με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-0.

Κατά τους πανηγυρισμούς ο Μανόλο Χιμένεθ με χαρακτηριστική χειρονομία ζήτησε... VAR για να ακυρωθεί το γκολ της ομάδας του, κάνοντας αναφορά στο γκολ του Πέρεθ, το οποίο ακυρώθηκε νωρίτερα για οφσάιντ.

Θυμίζουμε πως το VAR είχε παρέμβει στο πρώτο μέρος και για πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ αλλά ο Αθανασιάδης νίκησε τον Ντεσπόντοφ και κράτησε το μηδέν.