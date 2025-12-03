Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκάλιασε τον νεαρό Ζώη Καραργύρη, λίγο μετά το ντεμπούτο του.

Ξεχωριστή ημέρα για τον Ζώη Καραργύρη. Ο 18χρονος φορ έκανε το ντεμπούτο του σε ανδρικό επίπεδο, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ στον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά το ματς, όπως συηθίζει, ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του και τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Καραργύρη αναμενόμενα να έχει την τιμητική του.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης συνεχάρη τον 18χρονο επιθετικό, δίνοντας του μια θερμή, πατρική, αγκαλιά, όπως έκανε και με άλλες παίκτες.

Θυμίζουμε πως ο 18χρονος striker βγάζει... μάτια στο πρωτάθλημα της Κ19, έχοντας 13 γκολ και 1 ασίστ σε 10 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.