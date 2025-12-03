Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Η φάση που ζήτησαν κόκκινη οι φιλοξενούμενοι
Μία φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της Κηφισιάς σημειώθηκε στο 41' της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ζέρσον Σόουζα έφυγε στην επίθεση απέναντι από τον Κότσαρη, αλλά έπεσε στο έδαφος πριν προλάβει να εκτελέσει υπό την πίεση του Γιάννη Κώτσιρα. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού προσπάθησε με το χέρι να σταματήσει τον παίκτη της Κηφισιάς, ο οποίος κοίταξε τον Φωτιά όταν έπεσε στο χορτάρι. Ο διεθνής διαιτητής, ωστόσο, έδειξε να συνεχιστεί το ματς, ενώ ούτε από το VAR υπήρξε κάποια διαφορετική ενημέρωση.
Το ημίχρονο έκλεισε χωρίς σκορ (0-0), ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι ολοκληρώθηκε και πριν το 45λεπτο.
Δεν δόθηκε έξτρα χρόνος καθυστερήσεων, όμως ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς σφύριξη τη λήξη του πρώτου μέρους πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού!
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το ρολόι της Cosmote TV όταν ο ρέφερι του αγώνα σφύριξε για το ημίχρονο ήταν στο 44:39.
