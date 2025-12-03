Πολύ μεγάλη χαμένη φάση υπήρξε για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά.

Στο 40' του αγώνα της League Phase για το Κύπελλο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά οι γηπεδούχοι είχαν σπουδαία φάση με τον Μπρέγκου. Ο Τζούρισιτς πέρασε στον Μλαντένοβιτς, εκείνος έκανε καλό γύρισμα στην συνέχεια αλλά ο Μπρέγκου βρήκε άτσαλα την μπάλα στην κίνηση και την έστειλε άουτ από το ύψος της μικρής περιοχής στο τελείωμα που επιχείρησε.