Ο Ζώης Καραργύρης έκανε την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Η 3η Δεκεμεβρίου θα είναι για πάντα μια ξεχωριστή ημερομηνία για τον Ζώη Καραργύρη. Ο 18χρονος φορ όχι απλά μπήκε στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά έκανε και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Στο 75ο λεπτό ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον νεαρό επιθετικό, ο οποίος αντικατέστησε τον Λούκα Γιόβιτς και πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζουμε πως για το ματς με τους Κρητικούς είναι εκτός οι τραυματίες Πιερό - Ζίνι και ο Σέρβος είναι ο μοναδικός διαθέσιμος φορ αυτό το διάστημα.

Οι Ενωσίτες αποθέωσαν τόσο τον Καραργύρη για το ντεμπούτο του, όσο και τον Γιόβιτς, ο οποίος προέρχεται από το ιστορικό χατ τρικ στο θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Θυμίζουμε πως ο 18χρονος striker βγάζει... μάτια στο πρωτάθλημα της Κ19, έχοντας 13 γκολ και 1 ασίστ σε 10 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.