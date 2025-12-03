Η υπέροχη ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τους Βαζέχα, Κυριάκο, Μπασινά και Λέτο

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ποστ προς τιμήν των Βαζέχα, Κυριάκο, Μπασινά και Λέτο και του «πράσινου» παρελθόντος τους.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά (19:30-Cosmote Sport 2-live από Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι «πράσινοι» συνδέονται με την ομάδα των βορείων προαστίων τόσο μεταγραφικά με την συμφωνία με τους Τεττέη και Παντελίδη, που έκλεισε πριν λίγο καιρό όσο και μέσω προσώπων, αφού αρκετά μέλη της δεύτερης βρισκόντουσαν στο παρελθόν στο «τριφύλλι».

Τέσσερα δε εξ' αυτών έχουν δοξάσει την πράσινη φανέλα στο παρεθόν και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θέλησε να τους τιμήσει με σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media του τονίζοντας πως: «Ο πράσινος δεσμός δεν φθίνει ποτέ».

Ο λόγος για τους Κριστόφ Βαζέχα (προπονητής στην Κ19 της Κηφισιάς), Σωτήρη Κυριάκο (team manager), Άγγελο Μπασινά (αθλητικός διευθυντής) και Σεμπάστιαν Λέτο (προπονητής), που σε διαφορετικές περιόδους διέπρεψαν με την φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.