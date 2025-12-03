Ο Ατρόμητος ζήτησε την κόκκινη του Μελίσσα στο πρώτο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Ατρόμητος με τη σέντρα στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με την ΑΕΛ Novibet απείλησε.

Ο Γκρόζος έκανε λάθος, ο Μελίσσας στην προσπάθειά του να απομακρύνει βρήκε τη μπάλα με το χέρι και ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων, λίγο έξω από την περιοχή και παράλληλα έδειξε κίτρινη στον Μελίσσα.

Οι Περιστεριώτες ζήτησαν κόκκινη κάρτα, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο ματς δεν υπάρχει VAR. Οπότε παρέμεινε η αρχή απόφαση, ενώ η εκτέλεση του Μίχορλ βρήκε στο τείχος.

Ο Ατρόμητος μέσω ανάρτησης στα social media στάθηκε στη συγκεκριμένη φάση και ανέφερε ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα των Θεσσαλών. Αναλυτικά το ποστάρισμα: