ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος: Φωνές των φιλοξενούμενων για κόκκινη Μελίσσα
Ο Ατρόμητος με τη σέντρα στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με την ΑΕΛ Novibet απείλησε.
Ο Γκρόζος έκανε λάθος, ο Μελίσσας στην προσπάθειά του να απομακρύνει βρήκε τη μπάλα με το χέρι και ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων, λίγο έξω από την περιοχή και παράλληλα έδειξε κίτρινη στον Μελίσσα.
Οι Περιστεριώτες ζήτησαν κόκκινη κάρτα, αλλά η απόφαση δεν άλλαξε, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο ματς δεν υπάρχει VAR. Οπότε παρέμεινε η αρχή απόφαση, ενώ η εκτέλεση του Μίχορλ βρήκε στο τείχος.
Ο Ατρόμητος μέσω ανάρτησης στα social media στάθηκε στη συγκεκριμένη φάση και ανέφερε ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα των Θεσσαλών. Αναλυτικά το ποστάρισμα:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.