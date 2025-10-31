Η επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ να μην αλλάξει μόνο τον Πέδρο Τσιριβέγια και η ολοκληρωτική εμφάνιση που έκανε ο Ισπανός στο Περιστέρι αποτυπωμένη με την βοήθεια του Wyscout.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου και μάλιστα με ανατροπή σε ματς για την 3η αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έκαναν έτσι το 2/2 επί των ημερών του και συνεχίζουν την προσπάθειά τους να χτίσουν ένα σερί και να τονώσουν έτσι την αυτοπεποίθησή τους.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να πάει σε ολικό ροτέισον στο Περιστέρι δίνοντας χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν παίξει πολύ μέχρι σήμερα και κάνοντας συνολικά δέκα αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της Κυριακής (29/10) κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Ο μοναδικός παίκτης που αποφάσισε να διατηρήσει ο 65χρονος προπονητής του «τριφυλλιού» ήταν ο Πέδρο Τσιριβέγια στην ίσως πιο νευραλγική θέση που υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εκείνη του αμυντικού μέσου.

Η επιλογή του αυτή δικαιώθηκε πέρα για πέρα, αφού ο Ισπανός μέσος διέπρεψε σε άμυνα και επίθεση, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, βγάζοντας μάλιστα και τις δύο ασίστ για γκολ που σημείωσε η ομάδα του.

Η πληθωρική εμφάνιση του Τσιριβέγια μέσα από το Wyscout

Το ανακάτεμα της τράπουλας που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ στο Περιστέρι είχε σκοπό να ξεκουράσει τους βασικούς του παίκτες, αλλά και να δει κάποιους από τους υπόλοιπους, αφού μέχρι στιγμής δεν είχε την ευκαιρία είτε λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που βρίσκεται εδώ είτε επειδή κι εκείνοι δεν έχουν παίξει πολυ φέτος γενικότερα.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έμεινε στο βασικό σχήμα ως ο ηγέτης της ομάδας αυτής, η οποία ήταν λογικό να μην έχει χημεία, μιας και οι παίκτες αυτοί μπορεί να μην είχαν παίξει ξανά όλοι μαζί ούτε σε... προπόνηση.

Ο Ισπανός μέσος εξυπηρέτησε άρτια τον ρόλο αυτό. Κινούταν συνεχώς για να πάρει την μπάλα και αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης της ομάδας. Έλαβε την μπάλα 48 φορές ενώ είχε 57/69 πάσες (83%), δηλαδή από τις 413 πάσες που επιχείρησε συνολικά στο ματς αυτό ο Παναθηναϊκός, οι 105 πέρασαν από τα δικά του πόδια. Στην ουσία 1/4 πάσες που έκανε το «τριφύλλι» (25%) ήταν προς ή από κείνον.

Οι πάσες του Τσιριβέγια με τον Ατρόμητο

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής είχε 9/16 πάσες (56%) προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου ενώ ήταν εκείνος που έδωσε και τις δύο ασίστ για τα γκολ της ομάδας. Πρώτα στο 50ο λεπτό, όταν πήρε την μπάλα από τον Μπρέγκου έξω από την μεγάλη περιοχή και κεντρικά και την πέρασε με την μία στον Πάντοβιτς, που την κοντρόλαρε και γύρισε με την μία, πέρασε τον Κοσέλεφ και σκόραρε προ κενής εστίας για το 1-1.

Έπειτα στο 67' έκανε μία υπέροχη μεγάλη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου στον Μλαντένοβιτς, ο οποίος κατέβασε υπέροχα και κρέμασε στην συνέχεια τον Κοσέλεφ για το 1-2.

Συνολικά έκλεισε το παιχνίδι με 0,51xA (ο δείκτης που μετράει την πιθανότητα μίας πάσας να γίνει ασίστ ασχέτως της κατάληξής της), νούμερο τρομερά υψηλό για τον συγκεκριμένο δείκτη.

Όμως, ο Τσιριβέγια ήταν εξίσου σημαντικός και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, όπως χρειάζεται στην θέση του. Προχώρησε συνολικά σε δέκα επανακτήσεις μπάλας, οι επτά εκ των οποίων ήταν στο μισό του Ατρομήτου, τελειώνοντας έτσι επιθέσεις των Περιστεριωτών εν τη γενέσει τους και δημιουργώντας παράληλλα καλές προϋποθέσεις για την δική του ομάδα κάποιες φορές.

Οι επανακτήσεις του Τσιριβέγια

Ο Ισπανός είχε ακόμη 2/5 μονομαχίες (40%), 5 κοψίματα, 3 απομακρύνσεις, αλλά και 2 προωθητικά τρεξίματα με την μπάλα σε μία εμφάνιση που ικανοποίησε πλήρως τον συμπατριώτη του και τεχνικό του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.