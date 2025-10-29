Η ΑΕΛ Novibet μείωσε σε 4-1 στον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τούπτα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Η ΑΕΛ Novibet βρήκε το γκολ της τιμής στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και το έκανε με... γκολάρα! Στο 75ο λεπτό ο Λούμπομιρ Τούπτα με μαγική απευθείας εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αντώνη Τσιφτσή και μείωσε σε 4-1.