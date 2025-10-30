Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη λύση που πρέπει να βρεθεί εδώ και τώρα στο σύνθετο αγωνιστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ γιατί μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουάριου υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου έκλεισαν για την ΑΕΚ, όπως ακριβώς ξεκίνησαν τον μήνα που φεύγει. Με μια εξαίρεση το εμφατικό 6-0 επί της Αμπερντίν, στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια η Ένωση είχε από προβληματική μέχρι αποκρουστική εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τσέλιε, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Ηλιούπολη, όπου παρά το αναμενόμενο rotation που έγινε χρησιμοποιώντας κυρίως παίκτες που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής, ήθελες κολλύριο για να αντέξεις και αρκετή υπομονή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του παρουσιάζουν ένα σύνολο το οποίο όχι μόνο δεν βελτιώνεται, όπως κανονικά θα έπρεπε αυτήν την περίοδο, αλλά δημιουργεί όλο και μεγαλύτερο προβληματισμό από παιχνίδι σε παιχνίδι. Διότι με τις εμφανίσεις που παρουσιάζει η ΑΕΚ τον τελευταίο μήνα, η διαφορά στη σύγκριση με την ομάδα που πέτυχε τις 3/3 προκρίσεις στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά είναι αβυσσαλέα.

Ξεκάθαρο αγωνιστικό σχέδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν λες ότι βγαίνει. Η πνευματική ετοιμότητα των παικτών με λάθη λόγω έλλειψης συγκέντρωσης αποτελεί ζήτημα. Η ομάδα συνεχίζει είτε να πάσχει από αναποτελεσματικότητα, είτε να δείχνει ανήμπορη να δημιουργήσει. Το μεγάλο ατού της ατσάλινης ανασταλτικής λειτουργίας έχει χαθεί τελευταία, ενώ σε όλα αυτά προστίθενται και οι απουσίες βασικών μονάδων.

Προφανώς το πρόβλημα είναι σύνθετο, όμως αυτό που μετράει τώρα είναι ένα και μόνο πράγμα. Ο Νίκολιτς και οι παίκτες του να το λύσουν άμεσα. Να αρχίσει η ομάδα να κάνει βήματα προόδου και να αρχίσει να αυξάνει σταδιακά τα καλά της διαστήματα μέσα στα παιχνίδια, όπως κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει αυτήν την περίοδο που βρισκόμαστε. Και όχι να προκύπτει μια αγωνιστική κοιλιά που ναι μεν μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά να μην μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτήν.

Δεδομένα η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί τον Ιανουάριο για να προσθέσει ποιότητα στο ρόστερ της. Μεταγραφές που πρέπει να γίνουν άλλωστε έτσι κι αλλιώς με ορίζοντα και για την επόμενη σεζόν καθώς δεν μπορούν να συμβούν όλα μαζεμένα το καλοκαίρι. Αλλά μέχρι τον Γενάρη υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος και η ΑΕΚ ως τότε θα πάει στα σημαντικά ματς που έχει μπροστά της σε Ελλάδα και Ευρώπη με τους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή.

Προφανώς και υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το υπάρχον ρόστερ που είτε δεν υπολογίζονται και αναμένεται έτσι κι αλλιώς να αποτελέσουν αργά ή γρήγορα παρελθόν, είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν. Αυτό το ρόστερ ωστόσο ήταν εκείνο που με μια συγκεκριμένη ταυτότητα κατάφερε το καλοκαίρι να κάνει την υπέρβαση και να μπει στη League Phase του Conference League με τρεις προκρίσεις χωρίς το παραμικρό περιθώριο λάθους. Και τη δεδομένη στιγμή αυτή η ομάδα του Αυγούστου αγνοείται...

ΥΓ: Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για τον Γιόνσον και για τον λόγο της μη χρησιμοποίησής του, είναι κάτι για το οποίο έχουμε ρωτήσει τον Νίκολιτς στις συνεντεύξεις Τύπου. Η τελευταία φορά ήταν πρόσφατα μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ουσιαστική απάντηση δεν δόθηκε.