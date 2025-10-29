Aντίδραση, ευχάριστα μαντάτα και νίκη τετράδας για τον Παναθηναϊκό!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για όσα μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από το αποψινό του πέρασμα από το Περιστέρι και την έδρα του Ατρομήτου.

Το αποψινό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό δεν ήταν απλό. Δεν ήταν απλά μία υποχρέωση, μία αγγαρεία για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσει κατακόρυφα της πιθανότητές του να τερματίσει στη πρώτη τετράδα της League phase, καθώς τα επόμενα δύο του παιχνίδια είναι με Κηφισιά εντός και Καβάλα εκτός. Με δεδομένο πως η πρώτη αγωνιστική ήταν με την Καλλιθέα στη Λεωφόρο(1-0), το πιο δύσκολο ματς για το 4/4, τους 12 πόντους και την σχεδόν σίγουρη είσοδο στους πρώτους τέσσερις, ήταν αυτό στο Περιστέρι. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει ή το έχουν ξεχάσει, οι θέσεις 1-4 στέλνουν στα προημιτελικά, σε μονό παιχνίδι με πλεονέκτημα έδρας.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ ήταν ανώτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, αυτό το 3-5-2 του Ισπανού κόουτς λειτούργησε, βγήκαν φάσεις αλλά μία κακή στιγμή σε ένα κόρνερ του Ατρομήτου, έβαλε από το πουθενά τους ''πράσινους'' πίσω στο σκορ. Μοναδική εξαίρεση που οι γηπεδούχοι ήταν πιο πιεστικοί ήταν το τελευταίο τέταρτο, όπου το Τριφύλλι γύρισε μέτρα πίσω για να κρατήσει το αποτέλεσμα.

Ο φετινός Παναθηναϊκός που είναι μία ομάδα ευάλωτη πνευματικά, βοηθήθηκε τα μέγιστα από τον ερχομό του Ισπανού τεχνικού για να τουμπάρει το ματς. Νέος προπονητής, νέες απαιτήσεις, μεγαλύτερες ευθύνες και κίνητρα στον... μήνα του μέλιτος. Συνήθως και καλύτερη εικόνα από τους παίκτες.

Οι ''πράσινοι'' έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν πολύ γρήγορα να ισοφαρίσουν κι έπειτα να ανατρέψουν το σκορ. Αυτή την διαχείριση του 1-0, προφανώς την κρατούν ως κάτι θετικοί οι Αθηναίοι. Ο Τσιριβέγια που ήταν καταπληκτικός έφτιαξε και τα δύο γκολ. Ένα για τον Πάντοβιτς, ένα για τον Μλαντένοβιτς.

Ο Ισπανός χαφ λειτουργεί ως το στόμα και τα μάτια του προπονητή πάνω στο χορτάρι αλλά πάνω από όλα λειτουργεί ως κάποιος που με την ευφυία του έχει κατανοήσει πολύ γρήγορα τα ζητούμενα του νέου τεχνικού.

Ο Πάντοβιτς άνοιξε λογαριασμό έχοντας μια καλή εμφάνιση και μια ωραία κίνηση στο 1-1. Ο Μλαντένοβιτς έβαλε ακόμη μια γκολάρα Κυπέλλου σε αυτό το γήπεδο και ο Παναθηναϊκός χάρη και στον Λαφόν(διπλή επέμβαση) έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Φικάι και Μπρέγκου δικαίωσαν τον προπονητή που δεν δίστασε να τους ρίξει μαζί από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο ο Αλβανός στόπερ όσο και ο Έλληνας χαφ ήταν θετικοί, ο καθένας στον χώρο ευθύνης του.

Ο Ταμπόρδα που έπαιξε ως δεύτερος επιθετικός είχε απλά κάποιες καλές επαφές, προσπάθησε να παίξει γρήγορα και κάθετα αλλά δεν είχε μεγάλη συμμετοχή στις επιθετικές κινήσεις του Παναθηναϊκού.

Αυτό το 2/2 στο ξεκίνημα του Μπενίτεθ δίνει ψυχολογία, ώθηση και ηρεμία πριν τα δύσκολα σε Πανθεσσαλικό, Μάλμε και ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπου το 3/3 μοιάζει και είναι μονόδρομος.