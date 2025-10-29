Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet με τους γηπεδούχους να σκοράρουν μόλις στο 2' με εξαιρετικό γκολ του Ιβανούσετς.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στο ματς με την ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα μόλις στο 2' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Σκόρερ ο Ιβανούσετς που από αριστερά εκτός περιοχής, κινήθηκε προς τον άξονα, έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα κάνοντας έτσι το 1-0.