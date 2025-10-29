Ο Γιαζίτζι ανέβασε και άλλο τον δείκτη του σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Βόλο κάνοντας με εκτέλεση πέναλτι στο 67' το 5-0.

Ο Ολυμπιακός έχοντας ήδη το 4-0 από το πρώτο ημίχρονο, κατέβασε ρυθμό στο δεύτερο, αλλά και πάλι κατάφερε να σκοράρει. Συγκεκριμένα στο 66' ο Αντεμπάγιο έκανε κάκιστη έξοδο και γκρέμισε τον Πνευμονίδη με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δίνει το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Γιαζίτζι κάνοντας το 5-0.