Το γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στην τελευταία φάση που χάρισε στην ΑΕΚ το τρίποντο στην έδρα της Ηλιούπολης.

Η ΑΕΚ έφτασε... δευτερόλεπτα μακριά από την πρώτη της απώλεια βαθμών στο Κύπελλο Ελλάδας, όμως χάρη στο γκολ του Δημήτρη Καλοσκάμη στην τελευταία φάση του αγώνα πήρε τη νίκη στην έδρα της Ηλιούπολης με 1-0.

Στο 90+6' έπειτα από βαθιά μπαλιά ο Πιερό πήρε την πρώτη κεφαλιά, από αντίπαλο η μπάλα στρώθηκε στον νεαρό διεθνή με την Ελπίδων μεσοεπιθετικός, ο οποίος με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην Ένωση.