Η ΑΕΚ είχε μεγάλες ευκαιρίες για να προηγηθεί στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με την Ηλιούπολη, με κυριότερη το δοκάρι του Κουτέσα.

Χωρίς σκορ πήγαν στα αποδυτήρια η ΑΕΚ και η Ηλιούπολη στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 20ο λεπτό ο Κουτέσα έκλεψε την μπάλα, ο Λιούμπισιτς έβγαλε σε θέση βολής τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αστόχησε με δυνατό διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή.

Ο Δικέφαλος έφτασε κοντά στο γκολ τρία λεπτά αργότερα, στο 23', όταν η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Κουτέσα και ο Ελβετός με δυνατό σουτ στην κίνηση σημάδεψε το δοκάρι.

Στο 28'ο δραστήριος Κουτέσα είχε δεύτερη σημαντική ευκαιρία, όταν βγήκε σε θέση βολής έπειτα από υπέροχη σπάσιμο του Πιερό, αλλά το τελείωμα του ήταν άστοχο.

Τελευταία αξιοσημείωτη φάση ήταν στο 38ο λεπτό, όταν ο Τσιλιγγίρης έκανε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση στις κεφαλιές των Γκρούγιτς και Πιερό.