Αιγάλεω – Άρης: Ο Φοφανά ισοφάρισε για τους «κυανόλευκους» που είχαν και διπλό δοκάρι (vid)
Ιδανικό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για το Αιγάλεω στο ματς με τον Άρη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Συγκεκριμένα στο 54' ο Τσιλιγκίρης έδωσε στον Φοφανά την πήρε από τα δεξιά, έκλεισε προς τα μέσα και με δυνατό πλασέ στην κλειστή γωνιά του Αθανασιάδη, έκανε το 1-1.
Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έχασαν μοναδική και μάλιστα διπλή ευκαιρία για να πάρουν προβάδισμα. Συγκεκριμένα ο Αθανασακόπουλος πλάσαρε από κοντά, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Αθανασιάδη, η μπάλα έφτασε στον Γιαννίκος, ο οποίος έκανε την προσποίηση στην περιοχή, πλάσαρε από πλάγια θέση και η μπάλα κατέληξε ξανά στο δοκάρι!
