Βόλος: Με απουσίες βασικών και 18 παίκτες στην αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό
Για το Ολυμπιακός - Βόλος, ματς της League Phase στο Κύπελλο, για την ομάδα της Μαγνησίας εκτός είναι οι βασικοί Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου και Χάμουλιτς. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να μην είναι διαθέσιμος ο τραυματίας και αρχηγός Τάσος Τσοκάνης.
Δεκαοχτώ ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League phase του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με τους Πειραιώτες (Τετάρτη 29/10, 17.30, Γ. Καραϊσκάκης). Αυτοί είναι οι εξής: Αντεμπάγιο, Γραμματικάκης, Μύγας, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Σινανάι, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Λεγκίσι, Κύρκος, Ασεχνούν, Πίντσι, Θαρθάνα και Μακνί.
