Στο 8' ο Καντίγιο έκανε το 1-0 για την Athens Kallithea εναντίον της Κηφισιάς.

Η Athens Kallithea αιφνιδίασε την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Ο Κολομβιανός Καντίγιο από λάθος του Ρουκουνάκη βγήκε σε τετ α τετ με τον Ξενόπουλο και με εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτύων για το 1-0.

