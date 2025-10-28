Κηφισιά - Athens Kallithea: Ο Καντίγιο έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους
Στο 8' ο Καντίγιο έκανε το 1-0 για την Athens Kallithea εναντίον της Κηφισιάς.
Η Athens Kallithea αιφνιδίασε την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.
Ο Κολομβιανός Καντίγιο από λάθος του Ρουκουνάκη βγήκε σε τετ α τετ με τον Ξενόπουλο και με εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτύων για το 1-0.
Δείτε το γκολ
