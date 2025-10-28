Τα δύο γκολ του Αγκίρε για το 4-1 του Παναιτωλικού κόντρα στην Ελλάς Σύρου.

Ο Παναιτωλικός με δύο γκολ του Χόρχε Αγκίρε έφτασε το σκορ στο 4-1 κόντρα στην Ελλάς Σύρου.

Στο 61' ο Κουβανός φορ με πολύ καλό τελείωμα από πάσα του Σουρλή πέτυχε το 3-1.

Ο Αγκίρε στο 86' με κεφαλιά σημείωσε το 4-1 σε σέντρα του Μπουχαλάκη.